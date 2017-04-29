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40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируют

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359127_40...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423346-ru.html

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29 апреля 2017, 14:38       Комментарии

40 семей, проживающих поблизости схода оползня в селе Аюу переселят в безопасное место, проинформировала пресс-служба МЧС.
Сейчас на месте работает оперативный штаб из 182 сотрудников МЧС. К работам будут привлечены еще 100 военнослужащих из Генштаба Вооруженных сил, 50 сотрудников милиции, 15 медицинских работников и несколько единиц транспорта.
Для переселения 40 семей, проживающих поблизости, на безопасном участке установят палатки.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии. Пострадавших еще не извлекли из-под завалов.
В МЧС сообщили, что ранее владельцы домов на этом участке были предупреждены об угрозе оползня и необходимости переехать в безопасное место, однако они не стали переезжать.

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