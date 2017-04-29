40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируют

29 апреля 2017, 14:38 Комментарии

40 семей, проживающих поблизости схода оползня в селе Аюу переселят в безопасное место, проинформировала пресс-служба МЧС.

Сейчас на месте работает оперативный штаб из 182 сотрудников МЧС. К работам будут привлечены еще 100 военнослужащих из Генштаба Вооруженных сил, 50 сотрудников милиции, 15 медицинских работников и несколько единиц транспорта.

Для переселения 40 семей, проживающих поблизости, на безопасном участке установят палатки.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии. Пострадавших еще не извлекли из-под завалов.

В МЧС сообщили, что ранее владельцы домов на этом участке были предупреждены об угрозе оползня и необходимости переехать в безопасное место, однако они не стали переезжать.