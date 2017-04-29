Генеральный штаб завершил сборы по подготовке офицеров запаса (фото)

29 апреля 2017, 13:59 Комментарии

На базе Центра боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил 28 апреля в учебном центре "Эдельвейс" Национальной гвардии, в Центре повышения квалификации Государственной пограничной службы в городе Ош, а также в учебном центре Государственной службы исполнения наказаний КР завершились месячные сборы по подготовке офицеров запаса из числа военнослужащих, отслуживших срочную службу и имеющих высшее образование.

Как сообщили в пресс-службе Генерального штаба, сборы проводились в соответствии с законом "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызстана, о военной и альтернативной службах" и положением о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывание в запасе) офицерским составом и прапорщиками в Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах Кыргызстана.

В течение месяца солдаты изучали теоретические и практические основы программы подготовки командиров горно-стрелковых взводов по основным и специальным предметам обучения, после чего им предстояло пройти экзамены по пройденным темам. По результатам испытаний были определены военнослужащие, достойные присвоения первичного офицерского звания "лейтенант".

Всего по итогам сборов 170 военнослужащих, отслуживших срочную службу в соединениях и частях Вооруженных сил КР и имеющих высшее образование, получат офицерские погоны. Из них: из Сухопутных войск - 69 человек, Национальной гвардии ВС - 46 человек, ГПС - 29 военнослужащих, ГСИН - 26 человек.