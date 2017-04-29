Генштаб: Около 70 новобранцев приняли воинскую присягу

29 апреля 2017, 14:21 Комментарии

У мемориала Воинской доблести в Бишкеке на Южных воротах прошла церемония принятия воинской присяги молодым пополнением войсковой части 97632 сил воздушной обороны Генерального штаба ВС.

В Генштабе отметили, что около 70 новобранцев призыва 1-2017 года зачитали клятву на верность родине в присутствии своих командиров, руководства сил воздушной обороны, ветеранов ВС, а также родных и близких, которые поздравили молодых солдат и пожелали успехов в дальнейшей службе.

В ходе мероприятия для гостей были организованы показательные выступления в исполнении новобранцев по рукопашному бою и строевым приемам с оружием. Завершилась церемония прохождением молодым пополнением торжественным маршем по площади Победы.

"В течение трех недель новобранцы под постоянным контролем командования войсковой части, ответственных офицеров и старшин изучали войсковой распорядок дня, азы строевой подготовки, основные положения Общевоинских уставов, военную технику и вооружение. В дальнейшем солдаты приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенстовании основ военного дела", - сообщили в Генеральном штабе.