Как можно было увеличить средства на спецсчете МЧС для пострадавших

29 апреля 2017, 14:10 Комментарии

Специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций КР для пострадавших при крушении грузового самолета Boeing 747, принадлежавшего турецкой компании ACT, открыли в день трагедии в Центральном казначействе Министерства финансов.

Основная сумма - 96 миллионов 532 тысячи 26 сомов - поступила в течение двух месяцев, и 15 марта спецсчет закрыли. Однако 27 марта МЧС сообщило, что вновь временно открывает его по просьбам организаций и частных лиц. К 21 апреля, когда правительственная комиссия, родственники погибших и пострадавшие определили принцип распределения средств, на счете было аккумулировано уже 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.

Сумма весьма внушительная, но встает вопрос: можно ли было ее увеличить, используя различные финансовые механизмы?

Большая часть средств поступила за полтора месяца до распределения. Отметим три финансовых инструмента внутри страны, которые могли бы принести дополнительный доход: банковские депозиты (самый удобный способ размещения средств), покупка государственных казначейских векселей (самый надежный) и покупка золота (рискованный, но самый прибыльный).

Депозиты Размещение денег на депозитах в коммерческих банках республики можно рассматривать как самый удобный способ накоплений. Сегодня краткосрочные вклады на срок от одного месяца принимают сразу шесть банков, три из них предлагают довольно высокий для такого короткого периода доход - 3 процента годовых, или 0,25 процента в месяц.

Собранные до первого закрытия спецсчета 96,5 миллиона сомов легко можно было положить на депозит сроком на месяц и выручить за это дополнительно 241 тысячу сомов (+0,25 процента к общей сумме). Такой вариант не требует излишних усилий. Нужно было только заключить договор на открытие вклада и через месяц забрать проценты с основной суммой.

Также вполне был допустим вариант запуска в любом из госбанков специального вклада для временного размещения собранных денег. Кредитные учреждения ежедневно работают над привлечением депозитов, и они бы только выиграли от притока дополнительных средств, за использование которых выплатили хороший процент.

Государственные ценные бумаги Выгодный и самый надежный способ приумножения накоплений - приобретение государственных ценных бумаг у Минфина, за которые ведомство хорошо платит. Но проблема в том, что самые краткосрочные ценные бумаги государства - это трехмесячные государственные казначейские векселя (ГКВ).

Решить данную проблему можно было через передачу собранных 96,5 миллиона сомов в оперативное управление одного из госбанков. Кредитное учреждение могло приобрести на них трехмесячные казначейские векселя Минфина, а через месяц заменить их собственными средствами, вернув переданные в управление деньги снова на спецсчет. Полученный за месяц процентный доход начисляется на собранные для пострадавших 96,5 миллиона сомов, а доход за размещенные на два месяца свои средства банк забирает себе.

С момента авиакатастрофы Минфин провел семь аукционов по размещению трехмесячных ГКВ на сумму от 35 до 50 миллионов сомов. Процентный доход по размещенным ценным бумагам варьировался в пределах 1,5-2,5 процента за весь период обращения, или 0,5-0,8 процента в месяц. Таким образом, доход за размещение 96,5 миллиона сомов на один месяц составил бы от 480 до 770 тысяч.

Золото Крайне рискованным был вариант размещения собранных для пострадавших средств в золоте. Хотя с 15 марта по 21 апреля цены на драгметалл преимущественно росли, опасность противоположной динамики существует всегда.

Для этого инструмента приумножения средств было два благоприятных фактора. Первый заключается в том, что главным оператором по реализации любых видов мерных слитков из золота в Кыргызстане является Национальный банк. Он располагает достаточно сильным составом специалистов и необходимыми аналитическими инструментами, чтобы предопределить возможную динамику цен на драгметаллы. Второй фактор - в самые рискованные моменты НБ КР мог оперативно конвертировать золото обратно в деньги, предупреждая риск потери основной суммы.

За обозначенные полтора месяца цены на золото выросли внутри страны на 2,17 процента. Соответственно доход от размещения собранных средств в драгметалле составил бы 2,1 миллиона сомов.

Опрошенные финансисты рассказали, что в Кыргызстане, в отличие от многих развитых стран, не любят "крутить" средства. До сих пор многие отечественные компании хранят свободные деньги просто на расчетных счетах в банках. Если для экономистов это шок, то для республики - данность.