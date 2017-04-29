Элон Маск наглядно показал, как будет работать тоннель под Лос-Анджелесом

29 апреля 2017, 13:44 Комментарии

Глава корпораций Tesla и SpaceX на конференции TED впервые продемонстрировал, как будет работать его амбициозный проект, а именно тоннель под Лос-Анджелесом, который созданная им компания Boring начала строить в январе 2017 года. Судя по показанным изображениям, тоннель будет представлять из себя что-то вроде метро для машин, пишет TJournal.

Как рассказал Маск, планируется, что автомобили внутри тоннеля будут передвигаться на специальных платформах, работающих на электрической тяге. Бизнесмен заверил, что они смогут передвигаться со скоростью 130 миль в час, чего хватит для доставки автомобиля из Вествуда в центр Лос-Анджелеса за пять минут. Как видно на представленном Маском видео, автомобиль с поверхности должна забирать та же самая подвижная платформа.

Оказавшись в тоннеле, платформа по некоему подобию рельса будет доставлять автомобиль в нужную точку.

Как отметили журналисты Business Insider, Маск в последнее время представил много амбициозных проектов, один из которых - разработка нейроинтерфейса, позволяющего связать человеческий мозг и компьютер. Поэтому строительство тоннеля продвигается не так быстро. Бизнесмен признался, что из-за нехватки времени проект продвинулся пока только на 2-3%, а сотрудники и стажёры Tesla занимаются им время от времени по совместительству.

31 января Маск рассказал о начале строительства тоннеля и подготовке тестовой траншеи длиной 15 метров и глубиной 4,5 метра. Он признался, что "понятия не имеет, что делает".

Бизнесмен пока обходится без дополнительных согласований с властями во время бурения на территории SpaceX, но при дальнейших работах он должен будет получить соответствующее разрешение. 27 апреля было показано первое фото со стройки. Весь проект задуман как решение, которое может избавить город от пробок.