Не думаем, что удастся найти живых, — МЧС о трагедии в Узгене

29 апреля 2017, 13:37 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Вероятность спасти людей, оставшихся под оползнем, крайне низка, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.

Земляная масса накрыла 11 домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области около 7 часов утра.

Под оползнем остались 24 человека. Известно, что в четырех домах никто не живет. Спасатели пока не добрались до построек, накрытых земляной массой.

"В этой ситуации очень трудно надеяться на чудо. Если бы речь шла о лавине, о спасении людей можно было бы говорить более уверенно, но земля намного тяжелее снега. Мы не думаем, что найдем кого-то живым", - сообщили в пресс-службе.

Поисковый отряд в составе 100 сотрудников МЧС возглавляет глава ведомства Кубатбек Боронов.

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