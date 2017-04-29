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Президент сделал обращение в связи с трагедией в Узгенском районеПрезидент сделал обращение в связи с трагедией в Узгенском районеЖертвами теракта в Багдаде стали полицейскиеЖертвами теракта в Багдаде стали полицейские

Не думаем, что удастся найти живых, — МЧС о трагедии в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423341-ru.html

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Видео — А.Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу Узгенского района

29 апреля 2017, 13:37       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Вероятность спасти людей, оставшихся под оползнем, крайне низка, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.
Земляная масса накрыла 11 домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области около 7 часов утра.
Под оползнем остались 24 человека. Известно, что в четырех домах никто не живет. Спасатели пока не добрались до построек, накрытых земляной массой.
"В этой ситуации очень трудно надеяться на чудо. Если бы речь шла о лавине, о спасении людей можно было бы говорить более уверенно, но земля намного тяжелее снега. Мы не думаем, что найдем кого-то живым", - сообщили в пресс-службе.
Поисковый отряд в составе 100 сотрудников МЧС возглавляет глава ведомства Кубатбек Боронов.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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