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Президент Австрии призвал женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359117_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423340-ru.html

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29 апреля 2017, 13:13       Комментарии

Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал всех женщин страны надеть головные платки во имя борьбы с исламофобией. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.
"Не только мусульманские женщины - все женщины могут надеть головной платок, и если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки - абсолютно всех! - как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений", - предрек президент на встрече с учащимися одной из школ.
"Разумеется, каждая женщина имеет право одеваться, как ей больше нравится, - это просто мое мнение по данному вопросу", - тут же оговорился ван дер Беллен.
Ранее австрийский президент неоднократно заявлял, что выступает против каких-либо ограничений на ношение одежды. В качестве исключения он приводил в пример суд, где, по его мнению, женщины-судьи должны воздержаться от ношения диктуемых религией костюмов, чтобы не ставить под вопрос свою нейтральность.
Александр ван дер Беллен стал президентом Австрии 4 декабря 1916 года в результате повторных выборов. Он опередил своего соперника, кандидата от ультраправой Австрийской партии свободы Норберта Хофера, на 0,3 процента за счет голосов, присланных по почте.

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