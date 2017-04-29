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МЧС: Жителей Аю предупреждали о необходимости переехать в безопасное место

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359122_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423339-ru.html

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29 апреля 2017, 13:19       Комментарии

Жители домов, на которые сошел оползень, ранее были предупреждены об угрожающей опасности. Об этом сообщили в МЧС.
По предварительным данным, в 2003 году владельцы трех домов получали ссуду от государства и на этих же участках построили еще 4 дома.
В ведомстве рассказали, что 28 марта этого года Департамент мониторинга МЧС и местные органы власти предупреждали жителей о необходимости переехать в более безопасную местность.
По приказу министра Кубатбека Боронова в село доставят 30 палаток, предметы первой необходимости и посуду.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека.
Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Пострадавших еще не извлекли из под завалов. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии.

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