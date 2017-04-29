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Жертвами теракта в Багдаде стали полицейские

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359125_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423338-ru.html

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29 апреля 2017, 13:28       Комментарии

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