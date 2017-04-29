Жертвами теракта в Багдаде стали полицейские

29 апреля 2017, 13:28 Комментарии

По меньшей мере четверо полицейских погибли в столице Ирака в результате теракта в субботу, ещё пять человек получили ранения, передает Евроньюс.

Начинённый взрывчаткой автомобиль, которым управлял смертник, взлетел на воздух в квартале Эль-Каррада. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В июле прошлого года в этом районе был совершён один из самых смертоносных терактов, жертвами которого стали 320 человек.

Между тем иракская армия продолжает штурм Мосула, где окружённые исламисты оказывают ожесточённое сопротивление. В четверг правительственным войскам удалось вытеснить боевиков из Хей-эль-Танака, одного из крупнейших районов на западной окраине города. В находящихся под контролем исламистов кварталах по-прежнему остаётся немало мирных жителей, что сдерживает темпы наступления иракских военных, которые стремятся свести к минимуму потери среди гражданского населения.