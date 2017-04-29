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Элон Маск наглядно показал, как будет работать тоннель под Лос-АнджелесомЭлон Маск наглядно показал, как будет работать тоннель под Лос-АнджелесомНе думаем, что удастся найти живых, — МЧС о трагедии в УзгенеНе думаем, что удастся найти живых, — МЧС о трагедии в Узгене

Президент сделал обращение в связи с трагедией в Узгенском районе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359123_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423337-ru.html

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Видео — А.Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу Узгенского района

Президент ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов

29 апреля 2017, 13:40       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека.
Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии.
В МЧС сообщили, что ранее владельцы домов на этом участке были предупреждены об угрозе оползня и необходимости переехать в безопасное место, однако они не стали переезжать.

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