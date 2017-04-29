Президент сделал обращение в связи с трагедией в Узгенском районе

29 апреля 2017, 13:40 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека.

Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии.

В МЧС сообщили, что ранее владельцы домов на этом участке были предупреждены об угрозе оползня и необходимости переехать в безопасное место, однако они не стали переезжать.