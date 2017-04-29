Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в с.Аюу

29 апреля 2017, 13:07 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Президент Алмазбек Атамбаев поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать ему о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению Главы государства в Аппарате Президента готовится Указ об объявлении Дня траура.