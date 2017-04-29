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Ехавшую в роддом машину "скорой" протаранил автомобиль, водитель скрылсяЕхавшую в роддом машину "скорой" протаранил автомобиль, водитель скрылсяПод оползнем остались дети — ЧП в УзгенеПод оползнем остались дети — ЧП в Узгене

Видео — А.Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу Узгенского района

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423335-ru.html

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29 апреля 2017, 12:53       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, во время посещения Государственного центра персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Президент поручил министру чрезвычайных ситуаций КР Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать ему о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. По поручению главы государства в Аппарате президента готовится Указ об объявлении Дня траура.

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