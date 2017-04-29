Ехавшую в роддом машину "скорой" протаранил автомобиль, водитель скрылся

29 апреля 2017, 12:59 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. В пятницу, 28 апреля, в Бишкеке карета скорой помощи попала в ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД столицы.

Авария произошла на пересечении улицы Боконбаева и проспекта Молодой Гвардии примерно в 23.30.

Спецавтомобиль вез в городской роддом №2 кровь для переливания. Он двигался по Молодой Гвардии, а когда поворачивал на Боконбаева, в него въехала легковая машина. После столкновения водитель легковушки скрылся.

"Так вышло, что в момент столкновения с автомобиля нарушителя упал передний госномер. Установили личность того, на кого оформлена машина. Его разыскивают", - сказали в пресс-службе.

Пострадал водитель "скорой" - он доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО). Спецавтомобиль сильно поврежден и поставлен на штрафстоянку.