Сотни сотрудников Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

29 апреля 2017, 12:44 Комментарии

Наверняка большинство горожан до сих пор нежится в постели этим субботним утром. А в это время сотрудники компании Beeline трудятся, чтобы сделать наш любимый Бишкек чище.

В качестве территории для уборки администрация Свердловского района закрепила за Beeline придорожный участок по улице Алма-Атинской, от проспекта Чуй до моста.

"Сегодня на субботник только в Бишкеке вышло порядка 150 сотрудников нашей компании. Всего 5 дирекций, мы поделили между ними выделенную нам территорию и сотрудники уже во всю работают", — рассказала K-News ведущий специалист по спецпроектам в Beeline Жулдыз Баймагамбетова.

Интересно, что рядовые сотрудники трудятся наравне с руководителями отделов.

"Эту территорию мы патронируем порядка 4-х лет. Каждый год в одну из суббот апреля мы выходим на уборку. Мы планировали выйти на всеобщий городской субботник, однако погода подвела, как вы помните, лил дождь. И мы решили выйти на уборку сегодня, приурочить субботник ко дню нашего города", – добавила Жулдыз Баймагамбетова.

Добавим, на подобные субботники сегодня вышли сотрудники филиалов Beeline на юге в Оше, Джалал-Абад, Баткен. Они сажают деревья в Арсланбобе и убирают территории. Параллельно в Караколе. Из-за погодных условий не смогли выйти на уборку сотрудники офисов Beeline в Нарыне и Таласе, но они выйдут позже.

Компания Beeline выступает за чистый город. В рамках социальной политики компании поддерживаются различные проекты в числе которых и ежегодные выходы на субботник.

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