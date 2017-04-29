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Новости Кыргызстана

Под оползнем остались дети — ЧП в УзгенеПод оползнем остались дети — ЧП в УзгенеСотни сотрудников Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботникСотни сотрудников Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

Оползень в Узгене. Жители в шоковом состоянии, с ними работают психологи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359121_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423332-ru.html

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На юге Кыргызстана оползень накрыл семь домов. По завалами 24 человека

29 апреля 2017, 12:47       Комментарии

Медики сейчас работают с населением сельского округа Зергер. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-центре Минздрава.
"На месте работает бригада медиков округа Мырзаке. Это хирурги, травматологи. Пока никого еще не извлекли из под завалов. С населением работают психологи, потому что многие из жителей сейчас находятся в шоковом состоянии". - рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов.
По данным МЧС, под завалами находится 24 человека. Общий объем оползня - 1 млн кубометров. На место выехала группа спасателей, а также члены Комиссии по гражданской защите и бригада врачей.

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