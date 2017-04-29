Оползень в Узгене. Жители в шоковом состоянии, с ними работают психологи

29 апреля 2017, 12:47 Комментарии

Медики сейчас работают с населением сельского округа Зергер. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-центре Минздрава.

"На месте работает бригада медиков округа Мырзаке. Это хирурги, травматологи. Пока никого еще не извлекли из под завалов. С населением работают психологи, потому что многие из жителей сейчас находятся в шоковом состоянии". - рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов.

По данным МЧС, под завалами находится 24 человека. Общий объем оползня - 1 млн кубометров. На место выехала группа спасателей, а также члены Комиссии по гражданской защите и бригада врачей.