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Видео — А.Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу Узгенского районаВидео — А.Атамбаев выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу Узгенского районаОползень в Узгене. Жители в шоковом состоянии, с ними работают психологиОползень в Узгене. Жители в шоковом состоянии, с ними работают психологи

Под оползнем остались дети — ЧП в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423329-ru.html

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В Узгене оползень накрыл 7 домов с людьми

29 апреля 2017, 12:48       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. По предварительным данным, среди тех, кого накрыло оползнем в Узгенском районе, есть дети, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.
Земляная масса объемом примерно один миллион кубометров накрыла 11 домов в селе Аюу около 7 часов утра.
Под оползнем остались 24 человека. Известно, что в четырех домах никто не живет. В марте этого года МЧС передало местным жителям предписания о переселении на более безопасные участки, так как дома находились в опасной зоне.
Поисковый отряд в составе 100 сотрудников МЧС возглавляет глава ведомства Кубатбек Боронов.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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