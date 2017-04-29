Под оползнем остались дети — ЧП в Узгене

29 апреля 2017, 12:48 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. По предварительным данным, среди тех, кого накрыло оползнем в Узгенском районе, есть дети, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.

Земляная масса объемом примерно один миллион кубометров накрыла 11 домов в селе Аюу около 7 часов утра.

Под оползнем остались 24 человека. Известно, что в четырех домах никто не живет. В марте этого года МЧС передало местным жителям предписания о переселении на более безопасные участки, так как дома находились в опасной зоне.

Поисковый отряд в составе 100 сотрудников МЧС возглавляет глава ведомства Кубатбек Боронов.

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>