Алмазбек Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов

29 апреля 2017, 12:21 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 29 апреля, посетил Государственный центр персонификации населения и ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства осмотрел введенный в эксплуатацию автоматизированный комплекс электронной персонификации и изготовления биометрических паспортов.

"Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев рассказал, что новая система предусматривает прием, оформление и изготовление паспорта полностью в электронном формате. Процедура изготовления паспорта полностью автоматизирована и включает в себя лазерное гравирование, запись данных на чип в электронном формате и контроль качества, исключатся риски человеческого вмешательства, гарантируется информационная безопасность. Предусмотрены 10 индивидуальных современных защитных элементов, а граждане будут избавлены от необходимости предоставления дополнительных справок и документов при подаче заявлений на получение паспорта", – говорится в сообщении.

Биометрические электронные паспорта станут одним из базовых условий для реализации инициированного президентом проекта "Таза Коом".

Ознакомившись с работой комплекса, Алмазбек Атамбаев отметил необходимость обеспечения слаженной и четкой работы по выдаче гражданам новых электронных биометрических паспортов с проведением среди граждан качественной разъяснительной работы.

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