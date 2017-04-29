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Сотни сотрудники Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/sotni-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423327-ru.html

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29 апреля 2017, 12:44       Комментарии

Наверняка большинство горожан до сих пор нежатся в постели этим субботним утром. А в это время сотрудники компании Beeline трудятся, чтобы сделать наш любимый Бишкек чище.
В качестве территории для уборки администрация свердловского района закрепила за Beeline придорожный участок по улице Алма-Атинской от проспекта Чуй до моста.
"Сегодня на субботник только в Бишкеке вышло порядка 150 сотрудников нашей компании. Всего 5 дирекций, мы поделили между ними выделенную нам территорию и сотрудники уже во всю работают", — рассказала K-News ведущий специалист по спецпроектам в Beeline Жулдыз Баймагамбетова.
Интересно, что рядовые сотрудники трудятся наравне с руководителями отделов.
"Эту территорию мы патронируем порядка 4-х лет. Каждый год в одну из суббот апреля мы выходим на уборку. Мы планировали выйти на всеобщий городской субботник, однако погода подвела, как вы помнить ли проливной дождь. И мы решили выйти на уборку сегодня, приурочить субботник ко дню нашего города", – добавила Жулдыз Баймагамбетова.
Добавим, на подобные субботники сегодня вышли сотрудники филиалов Beeline на юге в Оше, Джалал-Абад, Баткен. Они сажают деревья в Арсланбоб и убирают территории. Параллельно в Караколе. Из-за погодных условий не смогли выйти на уборку сотрудники офисов Beeline в Нарыне и Таласе, но они выйдут на субботник позже.
Компания Beeline выступает за чистый город. В рамках социальной политики компании поддерживаются различные проекты в числе, которых и ежегодные выходы на субботник.
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