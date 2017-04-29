Трагедия в Узгене: 24 человека остались под оползнем

29 апреля 2017, 10:49 Комментарии

По предварительным данным 24 человека погибли под мощным оползнем в Узгенском районе Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в 7:00 в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.

"Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли. Погибшие в момент схода оползня находились дома. В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы", – говорится в сообщении.

Между тем Алмазбек Атамбаев поручил профильным органам принять все необходимые меры.

На месте работают 100 спасателей под руководством главы МЧС Кубатбеком Бороновым.