Бишкеку 139 лет. Интересные факты о любимом городе

29 апреля 2017, 12:22 Комментарии

Сегодня, 29 апреля, столица Кыргызстана отмечает свой 139-й день рождения.

Бишкек - одна из самых молодых столиц на постсоветском пространстве. Подумаешь, 139 лет. По мировым меркам его можно считать "новорожденным" и город все еще строится. Но тем не менее, о нем есть что рассказать.

"ВБ" собрал интересные факты о Бишкеке и жизни в этом городе.

Факт №1. Ровесник независимой Боливии

Бишкек был основан в 1825 году. В тот год в Петербурге декабристы неудачно попытались совершить государственный переворот, Боливия, а тогда еще Верхнее Перу, стала независимым государством, а в США выбрали шестого президента Джона Куинси Адамса.

В это время на территории современного Бишкека по приказу Мадали-хана была основана кокандская крепость Пишпек, где размещался крупнейший гарнизон в Чуйской долине. Крепость стояла в центре путей кочевников с зимних пастбищ на летние и вдоль дороги на Иссык-Куль и Семиречье. В ней кокандцы собирали налог с караванов.

Через 100 лет в 1926 году местность переименовали во Фрунзе и в 1991 году город стал называться Бишкеком.

Факт №2. Первый герб города появился в 1908 году

Он был выполнен в европейском стиле и по стандартам российской императорской символики. На щите были изображены пчелы, лемехи. Щит был увенчан зубчатой башней в виде короны и окружен колосьями. Пчелы и лемехи символизировали плодородие местности и трудолюбие ее жителей.

В 1978 году был утвержден герб Фрунзе. На этот раз на нем были изображены национальные орнаменты, горы, листья и палочки для взбивания кумыса в память о происхождении первого названия города.

В 1991 году появился знакомый всем нам герб с изображением белого барса и гор на фоне башни.

Факт №3. Бишкек в два раза больше Манхэттена

Площадь столицы - 127 кв. км. Это в двадцать раз меньше Москвы. Таким образом, вся столица может вместиться в один небольшой район российской столицы. Но зато наш город почти в два раза больше знаменитого Манхэттена.

Факт №4. Бишкекчане зарабатывают больше всех

В первом квартале этого года прожиточный минимум для жителей столицы составил 4860 сомов. Статистики посчитали минимальные затраты бишкекчанина на продукты питания, оплату услуг и приобретение товаров первой необходимости.

Для того, чтобы один месяц прожить в Бишкеке и не умереть с голоду, человек должен иметь как минимум 4860 сомов. Но это данные Нацстаткома. В реальности же горожанам потребуется гораздо больше.

Средняя зарплата в Бишкеке составляет 17 755 сомов. Это намного больше того, что получают жители других регионов.

Факт №5. Но каждый четвертый житель является бедным

Уровень бедности в Бишкеке составляет примерно 23%. Это значит, что почти каждый четвертый житель города считается бедным. Вместе с тем Бишкек является самым крупным "кредитозаемщиком".

Факт №6. Не лучший город для иностранцев

Но как бы мы ни любили нашу столицу, по версии международной консалтинговой компании Mercer, Бишкек является одним из худших городов для проживания иностранцев.

Компания составляет ежегодный рейтинг условий жизни для иностранцев в разных городах мира. Рейтинг учитывает политическую обстановку, экономические показатели, качество общественного сервиса, городскую инфраструктуру и уровень безопасности. И составляется он для крупных корпораций, которые имеют филиалы в разных странах мира. Исходя из данных исследования, работодатели составляют компенсационный пакет для командированных в эти города сотрудников и размер оклада.

По данным исследования, в 2017 году Бишкек занял 207 место из 231 города, а в 2016 году Бишкек попал в рейтинг небезопасных городов и был на 21-м месте из 33.

Факт №7. На одну маршрутку приходится 400 пассажиров

На дороги города ежедневно выезжают около 2400 микроавтобусов, которые разъезжают по 122 маршрутам города. С учетом количества населения в 965.6 тыс. человек, то на одну маршрутку в день среднем приходятся 400 пассажиров.