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Мэр Бишкека поздравил жителей столицы с Днем города

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359119_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423324-ru.html

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29 апреля 2017, 12:26       Комментарии

Сегодня, 29 апреля, столица Кыргызстана празднует свой 139 день рождения. В этот день во всем городе проводятся праздничные мероприятия, но а главным местом торжества является старая площадь.
Здесь организованы различные развлекательные площадки. В начале празднования выступило несколько сотен комузистов. Затем на сцену пригласили градоначальника Албека Ибраимова. Он отметил, что с каждым годом Бишкек становиться все лучше и великолепнее.
"День рождения столицы - это особенный день для каждого бишкекчанина. В нашем городе живет много хороших людей, среди которых много талантливой молодежи. Здесь живут труженики и ветераны тыла - почетные горожане. Дорогие бишкекчане, желаю вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов. Пусть каждый дом будет наполнен радостью счастьем и теплом", - сказал Ибраимов.
После праздничной речи в небо выпустили воздушные шарики белого цвета в форме птиц. Также ввысь устремился баннер с надписью Бишкек.

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