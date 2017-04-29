Мэр Бишкека поздравил жителей столицы с Днем города

29 апреля 2017, 12:26 Комментарии

Сегодня, 29 апреля, столица Кыргызстана празднует свой 139 день рождения. В этот день во всем городе проводятся праздничные мероприятия, но а главным местом торжества является старая площадь.

Здесь организованы различные развлекательные площадки. В начале празднования выступило несколько сотен комузистов. Затем на сцену пригласили градоначальника Албека Ибраимова. Он отметил, что с каждым годом Бишкек становиться все лучше и великолепнее.

"День рождения столицы - это особенный день для каждого бишкекчанина. В нашем городе живет много хороших людей, среди которых много талантливой молодежи. Здесь живут труженики и ветераны тыла - почетные горожане. Дорогие бишкекчане, желаю вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов. Пусть каждый дом будет наполнен радостью счастьем и теплом", - сказал Ибраимов.

После праздничной речи в небо выпустили воздушные шарики белого цвета в форме птиц. Также ввысь устремился баннер с надписью Бишкек.