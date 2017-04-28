Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотни сотрудники Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботникСотни сотрудники Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботникА.Атамбаев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от оползня людямА.Атамбаев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от оползня людям

ГСИН уволило в запас целую роту офицеров

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359104_gs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423323-ru.html

Похожие новости

Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

Президент Украины уволил своего посла в Кыргызстане

Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане

Нужно уволить сотрудников Департамента регистрации транспорта ГРС, а новым сотрудникам увеличить зарплату до 60 тыс. сомов, - депутат

29 апреля 2017, 12:37       Комментарии

ГСИН выпустило в запас целую роту лейтенантов. Департамент по охране и конвоированию присвоил воинские звания военнослужащим, отслужившим срок срочной службы. Всего звания лейтенантов получило 28 человек.
Стоит отметить что они в течение месяца проходили углубленную теоретическую и практическую подготовку. Основные предметы обучения являлись тактико-специальная, методическая, правовая, общественно-государственная, огневая и физическая подготовка, а также общевоинские уставы Вооруженных сил КР.
"Согласно новой редакции Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", военнослужащие срочной службы, имеющие высшее образование, выслужившие одиннадцать месяцев, и изъявившие желание получить первое воинское звание офицерского состава по запасу, могут пройти сборы сроком один месяц по программе подготовки офицеров запаса. При увольнении им присваивается воинское звание лейтенант", - сообщает пресс-служба ГСИН КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум