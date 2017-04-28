ГСИН уволило в запас целую роту офицеров

29 апреля 2017, 12:37 Комментарии

ГСИН выпустило в запас целую роту лейтенантов. Департамент по охране и конвоированию присвоил воинские звания военнослужащим, отслужившим срок срочной службы. Всего звания лейтенантов получило 28 человек.

Стоит отметить что они в течение месяца проходили углубленную теоретическую и практическую подготовку. Основные предметы обучения являлись тактико-специальная, методическая, правовая, общественно-государственная, огневая и физическая подготовка, а также общевоинские уставы Вооруженных сил КР.

"Согласно новой редакции Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", военнослужащие срочной службы, имеющие высшее образование, выслужившие одиннадцать месяцев, и изъявившие желание получить первое воинское звание офицерского состава по запасу, могут пройти сборы сроком один месяц по программе подготовки офицеров запаса. При увольнении им присваивается воинское звание лейтенант", - сообщает пресс-служба ГСИН КР.