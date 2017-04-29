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Алмазбек Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортовАлмазбек Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортовМассовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниадаМассовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниада

Президент ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423322-ru.html

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Алмазбек Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов

Президент А.Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических паспортов (фото)

29 апреля 2017, 12:14       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня посетил Государственный центр персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" и ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе посещения Глава государства осмотрел введенный в эксплуатацию автоматизированный комплекс электронной персонификации и изготовления биометрических паспортов.
Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев рассказал Президенту о том, что новая система предусматривает прием, оформление и изготовление паспорта полностью в электронном формате. Процедура изготовления паспорта полностью автоматизирована и включает в себя лазерное гравирование, запись данных на чип в электронном формате и контроль качества, исключатся риски человеческого вмешательства, гарантируется информационная безопасность. Предусмотрены 10 индивидуальных современных защитных элементов, а граждане будут избавлены от необходимости предоставления дополнительных справок и документов при подаче заявлений на получение паспорта.
Биометрические электронные паспорта станут одним из базовых условий для реализации инициированного Президентом проекта "Таза Коом".
Ознакомившись с работой комплекса, Президент А.Атамбаев отметил необходимость обеспечения слаженной и четкой работы по выдаче гражданам новых электронных биометрических паспортов с проведением среди граждан качественной разъяснительной работы.

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