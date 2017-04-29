В Узгене оползень накрыл 7 домов с людьми

29 апреля 2017, 12:25 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В Узгенском районе Ошской области оползень накрыл 7 домов с людьми, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, сегодня около 07:00 в селе Аюу сельского округа Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров. По предварительным данным земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека.

На месте проводятся поисково-спасательные работы, на которые привлечены 100 сотрудников МЧС. Возглавляет спасательные работы глава ведомства Кубатбек Боронов.