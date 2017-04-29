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В Узгене оползень накрыл 7 домов с людьми

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzgene-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423321-ru.html

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29 апреля 2017, 12:25       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В Узгенском районе Ошской области оползень накрыл 7 домов с людьми, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, сегодня около 07:00 в селе Аюу сельского округа Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров. По предварительным данным земляная масса накрыла 7 домов, в которых находились 24 человека.
На месте проводятся поисково-спасательные работы, на которые привлечены 100 сотрудников МЧС. Возглавляет спасательные работы глава ведомства Кубатбек Боронов.

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