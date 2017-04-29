Евросоюз приветствует укрепления двусторонних отношений Узбекистана с соседними государствами

29 апреля 2017, 12:30 Комментарии

Ташкент, 29 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Евросоюз приветствует происходящие в стране реформы, которые создают новые условия для укрепления двусторонних отношений Узбекистана с ЕС и другими государствами Центральной Азии. Об этом заявил Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан, сообщили накануне в представительстве ЕС в Ташкенте.

По его словам, ЕС ценит важную роль, которую Узбекистан играет в поддержании стабильности в регионе и его экономическом развитии.

ЕС готов поддержать недавно утвержденную Стратегию действий по дальнейшему развитию Узбекистан в пяти приоритетных сферах на 2017-2021 гг., а также различные программы сотрудничества между ЕС и Узбекистаном, отметил спецпредставитель ЕС.

Делегация официальных лиц Европейского Союза во главе Специального представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана в течение 26-28 апреля с. г., ознакомились с деятельностью проектов, осуществляемых в Узбекистане при финансовой поддержке Евросоюза.

Представители ЕС и высокопоставленные члены правительства Узбекистана обсудили двустороннего сотрудничество в сферах политики, экономики, предоставления технической помощи для целей развития в министерствах иностранных дел, высшего и среднего специального образования, экономики, сельского и водного хозяйства, а также в Государственном комитете по инвестициям.