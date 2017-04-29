Президент А.Атамбаев ознакомился с работой системы изготовления биометрических паспортов (фото)

29 апреля 2017, 11:53 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 29 апреля посетил Государственный центр персонификации населения при государственном предприятии "Инфоком" и ознакомился с работой системы изготовления биометрических электронных паспортов. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

В ходе посещения глава государства осмотрел введенный в эксплуатацию автоматизированный комплекс электронной персонификации и изготовления биометрических паспортов.

Заместитель председателя Государственной регистрационной службы Дастан Догоев рассказал президенту о том, что новая система предусматривает прием, оформление и изготовление паспорта полностью в электронном формате.

Процедура изготовления паспорта полностью автоматизирована и включает в себя лазерное гравирование, запись данных на чип в электронном формате и контроль качества, исключатся риски человеческого вмешательства, гарантируется информационная безопасность. Предусмотрены 10 индивидуальных современных защитных элементов, а граждане будут избавлены от необходимости предоставления дополнительных справок и документов при подаче заявлений на получение паспорта.

Ознакомившись с работой комплекса, президент А.Атамбаев отметил необходимость обеспечения слаженной и четкой работы по выдаче гражданам новых электронных биометрических паспортов с проведением среди граждан качественной разъяснительной работы.