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Массовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниада

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423318-ru.html

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29 апреля 2017, 12:08       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Близ Бишкека пройдет международная альпиниада, сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана.
Мероприятие пройдет в ущелье Ала-Арча, в 40 километрах от столицы.
Альпиниада стартует 29 апреля и завершится 9 мая. Участники массово взойдут на Кыргызский хребет, попытаются добраться до вершины пика Комсомолец и на другие высоты в ущелье.
Чтобы обеспечить безопасность, штаб альпиниады создаст общественный спасательный отряд из числа участников-инструкторов.
Предварительные заявки на участие в альпиниаде подавались до 28 апреля в Федерацию альпинизма. Отмечается, что расходы, связанные со снаряжением, участники несут самостоятельно. Люди будут размещаться в своих палатках.
Всех, кто сумеет покорить Комсомолец, будут регистрировать в специальном журнале, на самой вершине пика.

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