Массовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниада

29 апреля 2017, 12:08 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Близ Бишкека пройдет международная альпиниада, сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана.

Мероприятие пройдет в ущелье Ала-Арча, в 40 километрах от столицы.

Альпиниада стартует 29 апреля и завершится 9 мая. Участники массово взойдут на Кыргызский хребет, попытаются добраться до вершины пика Комсомолец и на другие высоты в ущелье.

Чтобы обеспечить безопасность, штаб альпиниады создаст общественный спасательный отряд из числа участников-инструкторов.

Предварительные заявки на участие в альпиниаде подавались до 28 апреля в Федерацию альпинизма. Отмечается, что расходы, связанные со снаряжением, участники несут самостоятельно. Люди будут размещаться в своих палатках.

Всех, кто сумеет покорить Комсомолец, будут регистрировать в специальном журнале, на самой вершине пика.