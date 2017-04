В Великобритании выпустили новую банкноту с ошибками

29 апреля 2017, 11:51 Комментарии

На новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии нашли пунктуационные ошибки.

Как пишет Росбалт со ссылкой на The Telegraph, рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на банкнотах расположена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота" (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в цитате отсутствуют кавычки и точка.

"Это выглядит так, как будто фразу произносят сами пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Здесь определенно должны быть кавычки и точка", - заявила профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.