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В Великобритании выпустили новую банкноту с ошибками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359116_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423316-ru.html

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29 апреля 2017, 11:51       Комментарии

На новых пластиковых пятифунтовых купюрах Банка Англии нашли пунктуационные ошибки.
Как пишет Росбалт со ссылкой на The Telegraph, рядом с портретом бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на банкнотах расположена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота" (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat). При этом в цитате отсутствуют кавычки и точка.
"Это выглядит так, как будто фразу произносят сами пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Здесь определенно должны быть кавычки и точка", - заявила профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.

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