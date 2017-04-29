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Реакция президента Атамбаева на ЧП в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423315-ru.html

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Трагедия в Узгене: 24 человека погибли под оползнем

Поздравление Президента КР А.Атамбаева с Днем города Бишкек

В Узгене 24 человека остались под оползнем

29 апреля 2017, 11:30       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил правительству принять все необходимые меры для ликвидации последствий схода оползня в Узгенском районе Ошской области, сообщила пресс-служба главы государства.
В субботу, 29 апреля, в селе Аюу Узгенского района на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
Президент поручил министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову отправиться на место происшествия, а также оказать необходимую помощь пострадавшим.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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