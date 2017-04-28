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Ветеран из Бишкека возложил цветы к Вечному огню в Астане в память о победе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359103_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423314-ru.html

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Поздравление Президента КР А.Атамбаева с Днем города Бишкек

29 апреля 2017, 11:22       Комментарии

28 апреля в Астане прошло мероприятие под названием "Память сквозь время". Традиционно в преддверии праздника Дня Победы во всех странах бывшего Советского Союза проходят памятные мероприятия, на которые приезжают ветераны с разных городов и республик. Стоит отметить, на таких встречах зачастую встречаются однополчане. А для людей, прошедших войну, увидеть человека, с которым воевал бок о бок, это дорогого стоит.
Торжественная церемония возложения венков к Вечному огню прошла на площади Защитников Отечества в Астане. В форуме приняли участие делегации из 15 бывших союзных республик, в том числе и Кыргызстана. От Бишкека прибыл всего один ветеран Великой Отечественной войны - Юрий Крупин.
Ему сейчас 93 года, с фашистом он впервые встретился в 15 лет, когда они вместе с матерью вынуждены были бежать на бричках из родного города Никополь (Украина), осажденного немцами. Их колону обстреляли вражеские самолеты. После войны Юрий Крупин остался жить в городе Фрунзе. В числе его особых наград орден за победу над Германией, "За боевые заслуги" и медаль Жукова.
В свою очередь глава кыргызской делегации Таалайбек Сагынов отметил, что современная молодежь должна и обязана всегда чтить и уважать подвиг своих бабушек и дедушек.
"Задача нового поколения заключается в том, чтобы сохранить достоверную память о Великой Отечественной войне. Мы должны помнить, какой ценой для каждой страны досталась победа. Каждый шестой кыргызстанец принял участие на полях сражений. И не многим удалось вернуться домой. Мы должны гордиться и сохранить память о великом мужестве и героизме, которая досталась нам от наших дедов", - подчеркнул Сагынов.
По завершении форума была принята резолюция, в которой отражены результаты работы участников по усилению интеграционных процессов. А также конкретные решения с целью не допустить отдельных попыток искажения исторических фактов о героическом подвиге советского народа.

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