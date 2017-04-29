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Трагедия в Узгене: 24 человека погибли под оползнем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/traged...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423311-ru.html

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29 апреля 2017, 10:49       Комментарии

24 человека погибли под мощным оползнем в Узгенском районе Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, в 7:00 в сельской управе Зергер сошел оползень объемом 1 млн кубометров.
"Оползень сошел на семь жилых домов, по предварительным данным, погибли 24 человека, оказавшиеся под огромной массой земли. Погибшие в момент схода оползня находились дома. В настоящий момент на месте чрезвычайной ситуации ведутся работы по расчистке от земляной массы", – говорится в сообщении.
Между тем Алмазбек Атамбаев поручил профильным органам принять все необходимые меры.
На месте работают 100 спасателей под руководством главы МЧС Кубатбеком Бороновым.

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