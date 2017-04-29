На юге Кыргызстана оползень накрыл семь домов. По завалами 24 человека

29 апреля 2017, 10:23 Комментарии

Сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов.

По данным МЧС, под завалами находится 24 человека. Общий объем оползня - 1 млн кубометров. На место выехала группа спасателей, а также члены Комиссии по гражданской защите.

Спасательные работы проводятся под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций Равшана Рысбаева. На место схода оползня также вылетел министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов по поручению президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода оползня и оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.