Алмазбек Атамбаев поздравил бишкекчан с Днем города

29 апреля 2017, 10:53 Комментарии

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые жители и гости столицы!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю бишкекчан и всех кыргызстанцев с Днем города!

Бишкек всегда был и остается экономическим, политическим и культурным центром нашей Родины. Он занимает особое место в жизни Кыргызстана. Наша столица вобрала в себя все то, чем богат и чем гордится наш народ.

Бишкек с каждым годом расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные красивые здания. Нам удалось решить некоторые из наиболее острых проблем города. Нас радует, что появляются новые парки и скверы, все больше мест для досуга горожан и детей. Реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог, есть позитивные сдвиги в части освещения улиц и озеленения. Но вместе с тем нам надо больше усилий приложить, чтобы Бишкек стал еще более безопасным городом, особенно на автомобильных дорогах.

Дорогие горожане!

Мы должны решить для себя, каким будет Бишкек завтра, каким увидят город наши гости, и каким мы оставим своим детям и внукам! Надо всем вместе, каждый день, шаг за шагом, утверждать культ чистоты и порядка – в подъезде, доме, на улице, в сознании людей, в наших помыслах и действиях. Если каждый гражданин будет подавать пример культуры и воспитанности, то наш город станет еще более ухоженным и красивым.

Бишкек должен преображаться в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами и лучшими примерами из мирового опыта, вместе с тем сохраняя свою самобытность и очарование.

Уважаемые жители столицы!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

Пусть с каждым годом Бишкек становится все краше, а мы с вами будем любить наш город, беречь его, заботиться о нем".