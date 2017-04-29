40% кредитного портфеля Фонда развития предпринимательства сомнительные

29 апреля 2017, 10:56 Комментарии

Более 40% кредитного портфеля Фонда развития предпринимательства классифицируются как сомнительные кредиты и потери, по которым платежи не осуществлялись согласно графикам. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам плановой проверки деятельности микрокредитной компании за 2015 год.

По итогам проверки выяснилось, что:

<li>В 2015 году при плане в 58,6 млн. сомов фактически погашено кредитов на 55,2 млн. сомов. Более 40% кредитного портфеля классифицируются как сомнительные кредиты и потери, по которым платежи согласно графикам не осуществлялись. 86,0% из этих кредитов выданы в 2013 – 2014 годах.</li><li>В противоречие постановлению Правления НБКР, устанавливающего максимальную сумму кредита одному и тому же заемщику или группе лиц в сумме не более одного млн. сомов, в уставе Фонда указан максимальный размер микрокредита одному и тому же лицу - не более трех млн. сомов.</li><li>В нарушение утвержденного в Фонде Положения об оказании материальной помощи и премировании сотрудников за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, при невыполнении плана прибыли, сотрудникам необоснованно выплачено премий на 210,8 тыс. сомов.</li><li>Нарынским филиалом в нарушение нормативных правовых актов о порядке и условиях сдачи в аренду государственного имущества в 2015 году недополучено доходов по аренде на 136,6 тыс. сомов, из которых, согласно Закону КР "О неналоговых платежах", не поступило в бюджет 30% или 41 тыс. сомов.</li><li>По полученным сотрудниками Фонда потребительским кредитам и жилищным ссудам на 4,9 млн. сомов задолженность на начало 2015 года составляла 3,7 млн. сомов. Также имеются задолженности, по которым просрочка в погашении основной суммы составляет более 2 тыс. дней и процентам - более 4 тыс. дней.</li>

"Отдельным сотрудникам Фонда потребительские кредиты и кредиты по жилищным ссудам выдавались по заниженным процентам, а также в размерах, превышающих утвержденный предельный размер. В результате, потери процентных доходов Фонда от выдачи кредитов по заниженным процентам составили 1,1 млн. сомов", - добавили в Счетной палате.