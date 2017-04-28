Мартин Негеле: Зарубежные инвесторы до сих пор заинтересованы в Кыргызстане

29 апреля 2017, 11:06 Комментарии

В Кыргызстане законодательная основа для государственно-частного партнерства (ГЧП) появилась в 2014 году. С тех пор было несколько попыток реализовать проекты по этой модели, но в конечном счете ни один из них не был осуществлен.

На финишной прямой реализации проекта ГЧП сейчас находится Министерство здравоохранения, которое уже выбирает партнера для модернизации гемодиализных центров в республике. В случае успешной реализации он станет первым в истории страны проектом государственно-частного партнерства.

Осуществить проект министерству помогает международная финансовая корпорация (IFC) в КР. Ее руководдитель Мартин Негеле рассказал в интервью "ВБ" преимуществах этой модели и перспективах гемодиализных центров страны.

- Мартин, какова ситуация с предоставлением гемодиализных услуг в Кыргызстане?

- По данным Республиканского информационного центра Министерства здравоохранения, в Кыргызстане на начало 2017 года в Едином реестре состоит 1,4 тыс. больных с хронической болезнью почек (ХБП) поздних стадий, которые в ближайшие сроки должны перейти на почечно-заместительную терапию (ПЗТ), то есть гемодиализ.

Диализное лечение может предотвратить необходимость пересадки почки, увеличивает продолжительность жизни пациентов. Тем не менее, текущие диализные услуги, предоставляемые государством в нашей стране, не обладают высоким качеством и необходимо длительное время ожидания лечения. Это влияет на здоровье и качество жизни пациентов.

- С одной стороны Минздрав, с другой стороны частный партнер. А в чем заключается ваше участие?

- Это очень просто. Мы являемся транзакционным советником Минздрава по данному проекту, который также поддерживается KFW (немецкий государственный банк - прим. vb.kg). Мы помогли Минздраву подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, провести техническую и юридическую экспертизы и подобрать структуру проекта, которая будет наиболее выгодна для государства и привлекательна для потенциального частного партнера. На основе ТЭО мы помогли подготовить проект тендерных документов.

Наша роль заключается в том, чтобы процесс тендера по поиску частного партнера для предоставления услуг диализа был справедливым, чистым, прозрачным и эффективным. Тендер структурирован для привлечения компетентных претендентов с достаточным капиталом, которые могли бы уверенно взять на себя обязательства по оказанию высококачественных медицинских услуг в рамках национальной системы, осуществляемой Минздравом. Мы не выбираем инвестора, мы только представляем услуги для того, чтобы государство выбрало самого лучшего инвестора.

Сейчас в Кыргызстане зарегистрировано 1400 больных почечной недостаточностью. Группе льготников государство частично оплачивает процедуру гемодиализа, но большинство пациентов вынуждены самостоятельно оплачивать полную стоимость. В среднем пациент должен проходить процедуру три раза в неделю. Каждый курс стоит примерно $100, то есть в месяц пациент тратит более $1 тыс., чтобы поддержать работоспособность организма. И это при том, что существующие гемодиализные центры в стране не соответствуют международным стандартам качества и нуждаются в модернизации.

- Как проходил отбор партнеров? Как оценивали их предложения?

- В соответствии с требованиями Закона о ГЧП в Кыргызской Республике, тендер проводится в два этапа. Первый этап - квалификация потенциальных участников. Министерство здравоохранения при содействии IFC и консультантов подготовило ряд технических и финансовых квалификационных критериев для потенциальных участников тендера.

Предквалификация требовала многолетнего опыта именно в предоставлении гемодиализых услуг и доказательства того, что инвестор умеет работать на уровне международных стандартов и имеет финансовые, технические возможности, чтобы оперативно реализовать проект.

Всего предоставили документы пять компаний, среди которых - "Нефрокэа Хелс Сервисис Прайвит" (Индия), ТОО "Жасанды Буйрек" (Казахстан), "ЕСС ГмбХ" (Германия), ОсОО "Юнит-Реактив-Фарма" (Кыргызстан), "Фрезениус Медикал Кэа ГмбХ" (Германия). Из числа представленных компаний были отобраны две международные компании: "Нефрокэа Хелс Сервисис Прайвит" (Индия) и "Фрезениус Медикал Кэа ГмбХ" (Германия), которые полностью отвечают установленным квалификационным требованиям.

Обе компании, прошедшие предвалификационный отбор, являются крупными международными компаниями, которые предоставляют качественные услуги гемодиализа в течение многих лет.

Сейчас идет второй этап, в ходе которого участники тендера представят технические и финансовые предложения, которые будут оцениваться тендерной комиссией. Мы надеемся, что через месяц правительство получит от двух претендентов окончательные предложения, включая финансовые и другие вопросы.

- И что будет входить в задачи этой компании?

- Проект охватит государственные гемодиализные центры в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде - это около 75% всех пациентов. Частный партнер будет обязан инвестировать в оборудование и технологии, обеспечить повышение квалификации сотрудников и предоставлять постоянные, качественные диализные услуги по тем тарифам, которые определит государство. И все это должно быть на международном уровне.

Еще одним новшеством проекта является внедрение технологии перитониального диализа, который не предоставляется в настоящее время в Кыргызстане, и который показан пациентам с низким артериальным давлением и маленьким детям. Он более комфортен, так как для этого не надо будет посещать диализный центр, и это удобно для пациентов из отдаленных регионов.

- Если я вас правильно поняла, партнер не будет строить новые центры, а просто модернизирует действующие? То есть старые центры начнут работать по-новому?

- Главное слово здесь "по-новому". Все зависит от предложений этих двух компаний. Частный партнер сам будет решать построить ли новый центр или арендовать помещение и сделать ремонт. В итоге, самое важное - это обеспечение пациентов качественной и доступной услугой диализа в соответствии с международными стандартами.

- Как он будет работать?

- Государство требует стабильные, высококачественные услуги, определяет все параметры. Например, количество пациентов, которое может центр обслуживать, тарифы для них. Оно будет на всех уровнях контролировать этого партнера.

Государство частному партнеру передает ответственность за менеджмент. И частный партнер будет работать в рамках этих функций.

- В стране есть и частные центры гемодиализа. Что, по-вашему, для них изменится, когда государственные центры будут модернизированы?

- Я для них никаких проблем не вижу. Пациент, который сейчас получает услуги у частных провайдеров, думаю, будет продолжать обращаться к нему. У них очень часто гемодиализ предоставляется совместно с другими дополнительными услугами. А мы же минимальный стандарт услуг в государственных центрах просто поднимаем до международных стандартов.

- И сколько центров будут переданы партнеру?

- Пациенты из 4 государственных центров в Бишкеке, одного в Оше и одного в Джалал-Абаде будут обслуживаться в частных центрах, открытых в рамках ГЧП.

- Будет ли льготная категория пациентов и как будет формироваться стоимость услуги?

- Все эти вопросы будет решать государство. Насколько мы сейчас видим, государство сейчас гарантирует те же цены, но только с повышением качества услуг. Для пояснения отмечу, что услуги гемодиализа оплачиваются государством для нуждающихся больных.

- Когда это все может произойти?

- Как я отметил, тендер по проекту сейчас находится на финальной стадии, когда ожидаются предложения двух компаний. Через месяц после получения заявок тендерная комиссия начнет отбор. Если все пройдет успешно и в соответствии с законодательством, то инвестор сможет начать оказывать услуги уже в начале следующего года. Но вы видите, что здесь много "если".

Я хочу подчеркнуть, что ключевым вопросом является не скорость, а качество. Как говорится, тише едешь - дальше будешь. До этого было много попыток реализовать проекты ГЧП, но ни один из них не был воплощен в жизнь. Это небольшой проект, но если, он будет успешным, то станет первым в истории Кыргызстана проектом, реализованным на основе модели ГЧП.

- А как в целом в нашей стране развивает государственно-частное партнерство?

- Проекты ГЧП - это сложные и комплексные проекты. Для того, чтобы обеспечить баланс между государственными интересами, обществом и частным инвестором, найти общий язык и заключить договор, требуется много ресурсов, значительный опыт и долгосрочная политическая воля.

Прежде всего, ГЧП необходимо рассматривать в виде целостной программы, а не какого-то отдельного изолированного проекта. Главной трудностью является изменение мышления людей. Нужно фокусироваться на конечном результате, а не на том, сколько необходимо вложить в тот или иной проект.

Инфраструктурные проекты на самом деле требуют длительного времени для реализации и колоссальной подготовки. Прежде, чем почувствуется отдача от них, пройдет достаточно продолжительный срок. Поэтому следуют начать с простых и легко реализуемых проектов и постепенно переходить к более сложным и комплексным. Кроме того, закон о ГЧП относительно новый и пока ни один проект ГЧП не был реализован.

Касательно нашего проекта, то вовлеченные стороны не имели практического опыта, что вызвало задержки в реализации определенных этапов проекта.

ГЧП в Кыргызстане имеет хороший потенциал в сфере энергетики, инфраструктуры, образования, здравоохранения, переработке бытовых отходов. К сожалению, весь этот потенциал пока еще не оценен и не использован. Правительство страны принимает необходимые меры, чтобы этот инструмент начал пользоваться популярностью у частного бизнеса. Текущий проект по гемодиализным центрам служит таким примером.

Кыргызстан с его большими потребностями в инфраструктурных инвестициях и ограниченном количестве бюджетных средств нуждается в том, чтобы таких инициатив и проектов становилось все больше. Помимо такого важного аспекта, как привлечение капитала для инвестиций в инфраструктуру и разделения рисков, ГЧП также помогают в развитии инноваций, создании рабочих мест и обеспечении экономического роста. По этой причине правительства многих стран сделали ГЧП центральным элементом своей стратегии развития.

- Но у нас происходили революции, беспорядки и инвесторы были напуганы. Сейчас иностранные партнеры не боятся сотрудничать с правительством?

- Для реализации проекта ГЧП требуется время и большая ответственность, особенно со стороны правительства. Процесс тендера требует много времени, а министры, ответственные чиновники меняются быстро, что не может не отразиться на ходе реализации проектов.

Но необходимо отметить, что зарубежные инвесторы до сих пор заинтересованы в Кыргызстане и по проектам ГЧП, и вне ГЧП, потому что экономика либеральная, законодательство приближенно к международным стандартам, финансовый рынок открыт и возможностей много, но требуется постоянство и больше людей в правительстве, которые могли бы отвечать за работу с инвесторами.

- Но в последнее время работу министра здравоохранения много критикуют, а депутаты СДПК поднимали вопросы об его отставке. Как это может отразится на проекте?

- Ключевым моментом в ГЧП является, так называемый лидер проекта. Это лицо, которое принимает на себя большую ответственность за проект на всех этапах реализации, объединяет все стороны.

Наше сотрудничество с Минздравом очень эффективное и оперативное. Начинать все с нуля с новым партнером будет проблематично, особенно для инвесторов, которые уже встречались, работали с Минздравом при данном министре.

Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить Минздрав в лице господина Талантбека Батыралиева и сотрудников за высокую приверженность и плодотворное сотрудничество по реализации данного проекта. Именно благодаря поддержке министра здравоохранения, государственно-частное партнерства стало реализовываться в сфере здравоохранения.