Головокружительно! 10 удивительных фото любимого Бишкека в формате 360

29 апреля 2017, 10:32 Комментарии

Взгляните на эти 10 фото под углом обзора 360 градусов, и вы увидите дорогие сердцу места в совершенно новом свете.

Это место называют "зеленым сердцем" Бишкека. Вспомните, сколько добрых и милых событий произошло c вами здесь! Кто-то предпочитает называть этот уголок города по-старому бульваром Дзержинского, а многие именуют просто Дзержинкой (с ударением как на первом, так и на втором слоге. - Прим. ред.).

Это центральная улица столицы, где в основном расположены офисы компаний, государственные учреждения и посольства. Она берет начало от улицы Боконбаева и тянется до проспекта Жибек Жолу.

Ежедневно этот участок столицы пересекает около полумиллиона человек. Здесь продают мороженое, летают на качелях и устраивают свидания на лавочках.

Об этой храброй женщине снят фильм, в честь нее возведен в центре города монумент.

Несмотря на свою хрупкость, Уркуя отличалась большим мужеством и стойкостью духа. В 18 лет девушка заняла пост председателя сельского совета, а в 24 года ее жизнь трагически оборвалась.

Монумент знаменитой Алайской царицы установили в 2004 году. Сегодня памятник женщине-генералу (слово "датка" так и переводится) является местом "паломничества" всех туристов и гостей столицы.

Для многих бишкекчан фонтаны возле "Айчурека" - место дружеских и любовных свиданий. В этом году фонтанный комплекс был реконструирован.

В зоне отдыха установлена скульптурная композиция, изображающая лошадей на водопое. Также были облицованы фонтаны, появились скамейки, мостики, ограждения.

Сюда традиционно приезжают пары, зарегистрировавшие брак. Молодожены отдают дань памяти павшим на войне, фотографируются на память, а иногда и выпускают голубей.

Правда, есть и обратная, далеко не торжественная сторона: по ночам сюда приходят бездомные, чтобы погреться у огня.

Здесь любят гулять туристы и горожане. Это место нередко становится площадкой для выставок, ярмарок, гоночных испытаний и сценой для шоу-программ.

Еще одно сердце Бишкека - цветочное. Здесь любят гулять, фотографироваться, кататься на скейтах и велосипедах.

На главной площади страны недавно завершили ремонт: заменили освещение, отреставрировали фасад музея, уложили брусчатку. Совсем скоро здесь появятся солдаты Национальной гвардии, которые, как всегда, будут стоять в Почетном карауле.

Как отметить 139-летие любимого города, куда сходить, на что посмотреть и как развлечься в этот прекрасный день смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>