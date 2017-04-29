Снова холода! На выходные в республике объявлено штормовое предупреждение

29 апреля 2017, 10:21 Комментарии

В связи с неустойчивой погодой 29 и 30 апреля в Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение.

29 апреля в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей будет дождь, переходящий в снег. В Бишкеке ожидаются дожди.

"Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур высаженной в грунт рассады овощных культур. В горных районах и на межобластных автодорогах и перевалах возможны сход снежных лавин и снежные заносы. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. В связи с локальными ливневыми дождями селеопасно, на реках ожидается подъемы уровней воды", - предупредили метеорологи.