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Снова холода! На выходные в республике объявлено штормовое предупреждение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359109_sn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423303-ru.html

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Штормовое предупреждение: По Кыргызстану с 29 апреля по 1 мая ожидаются заморозки

29 апреля 2017, 10:21       Комментарии

В связи с неустойчивой погодой 29 и 30 апреля в Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение.
29 апреля в Таласской долине, в зоне земледелия Нарынской области, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей будет дождь, переходящий в снег. В Бишкеке ожидаются дожди.
"Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур высаженной в грунт рассады овощных культур. В горных районах и на межобластных автодорогах и перевалах возможны сход снежных лавин и снежные заносы. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. В связи с локальными ливневыми дождями селеопасно, на реках ожидается подъемы уровней воды", - предупредили метеорологи.

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