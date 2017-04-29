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Британская сеть тренажёрных залов ввела занятия для тех, кто хочет поспать

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359088_br...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423302-ru.html

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29 апреля 2017, 10:35       Комментарии

Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди могут поспать 45 минут в специально оборудованном помещении, пишет TJournal.
Серию занятий назвали Napercise - производное от слов Nap (короткий сон) и Exercise (упражнение). Весь курс длится один час: до и после сна участники будут выполнять небольшую разминку на "снятие напряжения". Сотрудники David Lloyd пообещали предоставить маски для сна, одеяла и обеспечить "идеальной температурой".
По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со "смертельной усталостью". Особо они акцентируются на родителях маленьких детей: идея ввести залы для сна возникла из-за исследования, согласно которому 25% родителей спят меньше пяти часов.
"Наш курс дневного сна разработан для того, чтобы придать силы разуму, телу и сжечь немного лишних калорий", - говорится в описании курса.
Тестовые занятия пройдут 28 и 29 апреля в одном из лондонских тренажёрных залов сети. На основе их успешности в David Lloyd примут решение, вводить ли этот курс по всей Великобритании.

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