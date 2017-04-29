Британская сеть тренажёрных залов ввела занятия для тех, кто хочет поспать

29 апреля 2017, 10:35 Комментарии

Компания David Lloyd, которой принадлежит сеть спортзалов и бассейнов по всей Великобритании, запустила тестирование группового курса, в рамках которого уставшие люди могут поспать 45 минут в специально оборудованном помещении, пишет TJournal.

Серию занятий назвали Napercise - производное от слов Nap (короткий сон) и Exercise (упражнение). Весь курс длится один час: до и после сна участники будут выполнять небольшую разминку на "снятие напряжения". Сотрудники David Lloyd пообещали предоставить маски для сна, одеяла и обеспечить "идеальной температурой".

По словам создателей занятий, их курс предназначен для взрослых людей со "смертельной усталостью". Особо они акцентируются на родителях маленьких детей: идея ввести залы для сна возникла из-за исследования, согласно которому 25% родителей спят меньше пяти часов.

"Наш курс дневного сна разработан для того, чтобы придать силы разуму, телу и сжечь немного лишних калорий", - говорится в описании курса.

Тестовые занятия пройдут 28 и 29 апреля в одном из лондонских тренажёрных залов сети. На основе их успешности в David Lloyd примут решение, вводить ли этот курс по всей Великобритании.