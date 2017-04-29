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В Жалал-Абаде прошла акция Министерства юстиции "Я живу по Конституции"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhalal-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423300-ru.html

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Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

29 апреля 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В городе Жалал-Абад, Жалал-Абадской области 28 апреля 2017 года стартовала акция Министерства юстиции Кыргызской Республики под лозунгом "Я живу по Конституции". Об этом сообщили в пресс-службе Минюста КР.
Мероприятие посвящено предстоящему празднику - Дню Конституции Кыргызской Республики 5 мая.
В целях повышения знаний подрастающего поколения об основном законе страны акция началась с ознакомительных лекций в школе - гимназии № 14 им. С. Давлесова. Вместе с сотрудниками Управления юстиции Жалал-Абадской области в гости к ученикам пришла сама Конституция.
Во время непринужденной беседы ученики узнали об истории принятия Конституции Кыргызской Республики, обсудили ее значимость для каждого гражданина нашей страны, основные права, обязанности и гарантии, закрепленные основным законом. Самые активные участники беседы получили из рук Конституции памятные сувениры.
Далее акция по случаю празднования Дня Конституции продолжилась в театре имени Барпы Алыкулова с участием творческих коллективов, молодежных активистов и студентов.
"Основная цель акции "Я живу по Конституции" - повысить уровень осведомленности и знаний наших граждан Кыргызстана о своих конституционных правах и свободах, повысить правовую и фактическую значимость Конституции как документа, гарантирующего равные права и возможности для каждого гражданина, проживающего на территории Кыргызской Республики" - озвучили организаторы в своем приветственном слове.
Во время мероприятия, творческие номера сменялись интерактивными конкурсами и викторинами. Студенты соревновались на лучшее знание отдельных статей и норм Конституции Кыргызской Республики и проявили хорошую эрудицию по вопросам прав и свобод граждан, равенства перед судом и законом, защиты суверенитета, построения демократического и правового государства. "Конституция страны призвана защищать интересы каждого человека, надежно обеспечивать его гражданские права. Основной закон играет огромную роль в укреплении нашей государственности", - озвучили участники.
В свою очередь организаторы пожелали молодым людям служить во благо родины, заниматься самообразованием, изучать и уважать законы своей страны.
Акция "Я живу по Конституции" проходит во всех областях Кыргызстана. 02 мая 2017 года акция состоится в Иссык-Кульской и Ошской областях; 03 мая 2017 года – в Баткенской, Нарынской и Таласской областях; 04 мая 2017 года – в Чуйской области. В День Конституции Кыргызской Республики 05 мая 2017 года Министерства юстиции Кыргызской Республики организует праздничное мероприятие в городе Бишкек в парке Победы им.Д.Асанова (Южные ворота в 16.00).
Отметим, что поддержку в проведении акции оказал проект Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в Кыргызской Республике".

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