На некоторых участках Бишкека в выходные не будет света

29 апреля 2017, 9:51 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 29 и 30 апреля возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба Национального энергетического холдинга КР.

В субботу с 9.00 до 18.00 могут остаться без света жители улицы Кольбаева и переулка Каджисайского на востоке столицы.

В воскресенье с 9.00 до 18.00, возможно, будут обесточены дома в квадрате, ограниченном улицами Элебаева, Байтик Баатыра, Кулатова и Матросова. Также отключения возможны в селе Жаны-Жол Чуйской области.