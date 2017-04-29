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На некоторых участках Бишкека в выходные не будет света

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423298-ru.html

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29 апреля 2017, 9:51       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 29 и 30 апреля возможны отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба Национального энергетического холдинга КР.
В субботу с 9.00 до 18.00 могут остаться без света жители улицы Кольбаева и переулка Каджисайского на востоке столицы.
В воскресенье с 9.00 до 18.00, возможно, будут обесточены дома в квадрате, ограниченном улицами Элебаева, Байтик Баатыра, Кулатова и Матросова. Также отключения возможны в селе Жаны-Жол Чуйской области.

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