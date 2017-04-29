Оползень накрыл дома, в которых могут быть люди — ЧС в Узгене

29 апреля 2017, 10:00 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Сегодня, 29 апреля, в селе Аюу в Узгенского района оползень накрыл несколько домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

Это произошло примерно в 7.20 утра.

Примерно один миллион кубических метров земной массы накрыл шесть или семь домов.

По предварительным данным, в этих домах есть люди.

На месте работают около 90 сотрудников ведомства. Прибыл замминстра ЧС Равшан Рыспаев.

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