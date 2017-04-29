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Оползень накрыл дома, в которых могут быть люди — ЧС в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423297-ru.html

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29 апреля 2017, 10:00       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Сегодня, 29 апреля, в селе Аюу в Узгенского района оползень накрыл несколько домов, сообщили в пресс-службе МЧС.
Это произошло примерно в 7.20 утра.
Примерно один миллион кубических метров земной массы накрыл шесть или семь домов.
По предварительным данным, в этих домах есть люди.
На месте работают около 90 сотрудников ведомства. Прибыл замминстра ЧС Равшан Рыспаев.
О самых опасных местах в Кыргызстане, связанные с риском схода оползней, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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