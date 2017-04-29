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10 мыслей о некомфорте, лени и страхах блогера Азизы Мурзашовой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359043_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423295-ru.html

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29 апреля 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Азиза Мурзашова
блогер, неугомонный человек
Раньше я завидовала людям, которые определились по жизни и они говорят: я художник, или я дизайнер, или я мать – это моя функция, все. И я думала: боже, как это классно, это, наверное, такая гармония внутренняя, когда человек знает, кто он есть. […] Но потом я задумалась и поняла, что, возможно, это и есть я – девушка в поисках себя.
Я надеюсь, что останусь такой же любознательной и открытой всему новому и открытой миру, постоянно что-то пробовать, я надеюсь, что это во мне сохранится.
В детстве я хотела стать продавщицей сладостей, потому что я раньше думала, что они кушают все бесплатно в магазине. Но потом меня разочаровали и я рассталась с этой мечтой. Но я хотела стать дизайнером одежды. […] Но это все менялось, как и менялась я, как личность. В итоге я пришла в рекламу.
Трудоголизм равносилен алкоголизму. Это тоже болезнь.
Работа – это работа. Она есть в офисе с 9 до 6. Ты можешь там переживать, что-то делать, но когда заканчивается работа, у тебя начинается своя жизнь. Твоя личная.
Блог мне помогает структурировать мои мысли. Есть какая-то тема, я над ней долго думаю, но когда я это переношу на бумагу, у меня в голове все становится по полочкам.
Меня многие осуждают за чрезмерную искренность. […] А мне кажется, нет смысла писать блог, если ты не пишешь искренне. Зачем? Вот эта фальшь чувствуется в тексте.
Я постоянно себя испытываю. […] Начиная от марафонов, заканчивая какими-то экспериментами социальными, которые тяжело даются мне. Но только когда я чувствую вот этот некомфорт и когда я что-то делаю, чувствую, что я выхожу из зоны своего комфорта, вот тогда я понимаю, что я живу.
Я часто в каких-то своих постах, даже в блоге, показываю, что я такая же, как и все девушки. Я обычный человек, не суперробот, который все успевает. Я и ленюсь, бывает, пропускаю тренировки, потому что хочу подольше поспать. Я всегда пишу: мне пора похудеть, потому что я люблю покушать мучное, сладкое. Я не боюсь в этом признаться.
До 25 лет я ощущала себя на 18. Мне 20 исполняется, я чувствую себя на 18. Мне 23 – мне 18, мне 24 – мне 18. Но в прошлом году случился какой-то переломный момент в моей жизни, во мне внутри, когда я четко ощутила свой возраст – мне 25.
У меня есть мечта, цель – я хочу прыгнуть с парашютом, но я безумно боюсь высоты. Прыжок в пропасть для меня, кажется, самый страшный момент. Но я знаю, что я это сделаю.
Я не люблю чувство страха. Как только я чувствую страх, я знаю, что я должна победить это чувство.

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