День рождения Бишкека. Где и как провести праздник с семьей?

29 апреля 2017, 10:09 Комментарии

Сегодня, 29 апреля, столица празднует свой день рождения. Бишкеку исполнилось 139 лет. В связи с этим столичная мэрия подготовила праздничные мероприятия ля горожан.

Праздничные мероприятия начались с 25 апреля, но самые насыщенные и основные празднества пройдут сегодня, 29 апреля.

Горожане могут посетить следующие мероприятия:<li>с 11.00 до 14.00 на Старой площади театрализованное представление, праздничный концерт, выставка ярмарка, показ мод, показательные выступления спортсменов;</li><li>с 11.00 до 16.00 в Дубовом парке и сквере Курманжан Датка фестиваль образования и спортивные мероприятия;</li><li>в 12.00 в Национальной филармония имени Сатылганова состоится гала-концерт школьников "Балдар ааламы";</li><li>в 10.00 - концерт на площади Победы: конкурсы, викторины, спортивные и показательные выступления;</li><li>с 10.00 спортивные состязания в Карагачевой роще;</li><li>в 14.00 в парке им. Панфилова концерт духового оркестра мэрии города Бишкек;</li><li>с 12.00 до 16.00 в парке Ата-Тюрка спортивные состязания "Веселые старты", флешмоб "Весна в Бишкеке", концерт ансамбля русской песни "Сувенир", народного ансамбля русской музыки "Радуга" и ансамбля вокалистов "Семетей";</li><li>с 14.00 до 15.00 в парке им. 125-летия Бишкека – эстрадный концерт.</li>