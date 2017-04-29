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Главы внешней политики ЦА и Японии обсудят региональную безопасность

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359106_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423293-ru.html

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Главы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасности

Министр Э.Абдылдаев примет участие в совещании глав МИД стран-участниц Диалога "ЦА-Япония" в г.Ашхабад

ИАЦ "Кабар": Обзор внешней политики Кыргызстана за неделю

29 апреля 2017, 10:11       Комментарии

Делегация Министерства иностранных дел КР во главе с Эрланом Абдылдаевым примет участие в работе 6-го совещания министров иностранных дел стран-участниц Диалога "Центральная Азия - Япония", которое состоится 30 апреля и 1 мая в г. Ашхабад (Туркменистан). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, в ходе совещания будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества, затронуты проблемные вопросы международного характера, включая региональную безопасность, проблематики. Делегации также обсудят перспективные направления дальнейшей работы диалога. Ожидается принятие по итогам работы совместного заявления и дорожной карты сотрудничества.
Кроме того, планируются встречи министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева со своим японским коллегой Ф. Кишидой и другими главами внешнеполитических ведомств из стран Центральной Азии.

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