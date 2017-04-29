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Китай и Евросоюз собираются вместе построить деревню на Луне

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359082_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423292-ru.html

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Деревня, выставленная на продажу за £20 млн, нашла покупателя

29 апреля 2017, 9:14       Комментарии

Европейское космическое агентство и Китайская национальная космическая администрация провели переговоры в отношении строительства лунной базы, передает Life со ссылкой на британские СМИ и представителя ЕКА Пала Хвистендаля.
"Мы признаём, что для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество, - сказал он. - У китайцев уже есть очень амбициозная лунная программа".
По мнению представителя ЕКА, начиная с космической гонки 60-х годов космос изменился. Отмечается, что деревня на Луне - это открытая идея, к которой будет открыт доступ для всех желающих.
Недавно Китай отправил космическую лабораторию "Тяньгун-2" на орбиту Земли, чтобы конкурировать с Международной космической станцией, и таким образом стал только третьим государством, чтобы самостоятельно завезти людей в космос.
Генсек китайского космического агентства Тянь Юлун рассказал, что переговоры продолжаются.

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