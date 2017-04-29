Китай и Евросоюз собираются вместе построить деревню на Луне

29 апреля 2017, 9:14 Комментарии

Европейское космическое агентство и Китайская национальная космическая администрация провели переговоры в отношении строительства лунной базы, передает Life со ссылкой на британские СМИ и представителя ЕКА Пала Хвистендаля.

"Мы признаём, что для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество, - сказал он. - У китайцев уже есть очень амбициозная лунная программа".

По мнению представителя ЕКА, начиная с космической гонки 60-х годов космос изменился. Отмечается, что деревня на Луне - это открытая идея, к которой будет открыт доступ для всех желающих.

Недавно Китай отправил космическую лабораторию "Тяньгун-2" на орбиту Земли, чтобы конкурировать с Международной космической станцией, и таким образом стал только третьим государством, чтобы самостоятельно завезти людей в космос.

Генсек китайского космического агентства Тянь Юлун рассказал, что переговоры продолжаются.