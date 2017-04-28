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В КР в пять раз сократилось число людей, заражающихся от животных

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359105_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423291-ru.html

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29 апреля 2017, 9:27       Комментарии

В Кыргызской Республике в пять раз сократилось число людей, заражающихся такими инфекционными заболеваниями животных, как ящур, бруцеллез и эхинококкоз. Об этом 28 апреля сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на мероприятии, посвященном профессиональному празднику сотрудников ветеринарной и фитосанитарной отрасли.
Заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Таалайбек Далбаев поздравил сотрудников ветеринарной и фитосанитарной отрасли от имени правительства и вручил особо отличившимся сотрудникам именные часы премьер-министра КР.
"Правительство с каждым годом все больше уделяет внимание ветеринарной отрасли. По сравнению с прошедшими годами на профилактику заболеваний животных выделяется в три раза больше средств. Результатом этого явилось снижение заболеваемости животных и заражаемость людей. На данный момент по республике наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация. По всей стране ведутся работы по идентификации крупного рогатого скота и включению их в информационную систему", - подчеркнул Далбаев.
На сегодняшний день 629 тыс. 948 голов дойных коров прошли идентификацию и включены в информационную систему.
Помимо этого разработана и принята стратегия по противодействию 8 видам таких заболеваний, как ящур, сибирская язва, эхинококкоз, бруцеллез, лейкоз, бешенство и другие инфекционные заболевания.

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