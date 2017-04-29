Кыргызстан отреставрирует свой павильон в Москве на ВДНХ

29 апреля 2017, 9:32 Комментарии

Государственное предприятие дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" объявило конкурс на подготовку проектно-сметной документации для реставрации кыргызского павильона на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на портале госзакупок.

"Кыргыздипсервис" проводит одноэтапный конкурс на закупку работ подрядной организации на выполнение проектно-сметной документации ремонтно-реставрационных работ павильона №4 "Биология" на ВДНХ, который был передан Кыргызстану. Для подготовки ПСД предприятие выделило 5 млн. 499 тыс. сомов. Конкурс объявлен 21 апреля и открыт до 15 мая.

Напомним, объект культурного наследия Москвы был передан кыргызской стороне в 2010 году сроком на 50 лет с условной арендной ставкой один рубль в год. До 2015 года объект находился в арендном пользовании компании "Торговый дом "Кыргызстан", которая полностью реконструировала здание. После завершения арендного срока Минэкономики КР отказалось продлить договор и после судебных разбирательств арендатор освободил объект, демонтировав его. Сейчас ведомство планирует воссоздать в нем торгово-выставочный комплекс.