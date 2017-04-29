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Жителей 10 иссык-кульских сел подключили к "цифре"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423289-ru.html

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84% жителей г. Балыкчы уже способны принимать цифровое телевещание

29 апреля 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. В селе Тасма Иссык-Кульской области запустили первый цифровой автоматический телевизионный ретранслятор (ЦАТР), и теперь 10 местных сел подключены к цифровому телевидению, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.
Доступ к "цифре" получили села Тасма, Токтоян, Чон-Тогузбай, Сары-Тологой, Санташ, Жылуу-Булак, Мин-Булак, Арал, Долон и Кош-Добо.
На торжественной церемонии запуска аким Тюпского района Советбек Исмаилов отметил, что к настоящему времени 12 тысяч из 14 тысяч домохозяйств в районе уже подключились к цифровому наземному телевещанию.
"В целом по району наблюдается положительная динамика роста подключения", - отметил он.
Согласно первому этапу установки 65 ЦАТР, предназначенных для 326 населенных пунктов, не охваченных цифровым вещанием, в Иссык-Кульской области планируется установить девять цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, два из которых уже смонтированы в Тонском и Тюпском районах.
15 мая в Кыргызстане планируется отключить аналоговое вещание и оставить только цифровое. По программе перехода на ЦТВ частным телевещателям дано право использовать два мультиплекса (выделенные частоты) для внедрения "цифры" на всей территории страны.

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