В Департаменте по охране и конвоированию присвоили звания военнослужащим, отслужившим срок срочной службы (фото)

29 апреля 2017, 5:04 Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН состоялось присвоение воинских званий военнослужащим, отслужившим срок срочной службы. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба ГСИН.

28 военнослужащим срочной службы Департамента по охране и конвоированию ГСИН, имеющим высшее образование, прослужившим один год и успешно прошедшим сборы по программе подготовки офицеров запаса, присвоено звание "лейтенант".

"В течение месяца эти военнослужащие прошли углубленную теоретическую и практическую подготовку. Основные предметы обучения: тактико-специальная, методическая, правовая, общественно-государственная, огневая и физическая подготовка, а также общевоинские уставы Вооруженных сил. Обучение завершилось сдачей комплексного экзамена, по итогам которого всем успешно его сдавшим присвоено офицерское звание", - сказали в пресс-службе.

С напутственным словом перед военнослужащими выступил начальник Департамента по охране и конвоированию полковник Улан Бердикожоев. Он поблагодарил увольняемых в запас за проявленное усердие, высокие результаты в боевой учебе и на службе, за достойный пример для сослуживцев.