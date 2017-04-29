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Омбудсмен К.Оторбаев встретился с кайрылманами в Баткенской областиОмбудсмен К.Оторбаев встретился с кайрылманами в Баткенской области

В Департаменте по охране и конвоированию присвоили звания военнослужащим, отслужившим срок срочной службы (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423287-ru.html

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29 апреля 2017, 5:04       Комментарии

В Департаменте по охране и конвоированию ГСИН состоялось присвоение воинских званий военнослужащим, отслужившим срок срочной службы. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба ГСИН.
28 военнослужащим срочной службы Департамента по охране и конвоированию ГСИН, имеющим высшее образование, прослужившим один год и успешно прошедшим сборы по программе подготовки офицеров запаса, присвоено звание "лейтенант".
"В течение месяца эти военнослужащие прошли углубленную теоретическую и практическую подготовку. Основные предметы обучения: тактико-специальная, методическая, правовая, общественно-государственная, огневая и физическая подготовка, а также общевоинские уставы Вооруженных сил. Обучение завершилось сдачей комплексного экзамена, по итогам которого всем успешно его сдавшим присвоено офицерское звание", - сказали в пресс-службе.
С напутственным словом перед военнослужащими выступил начальник Департамента по охране и конвоированию полковник Улан Бердикожоев. Он поблагодарил увольняемых в запас за проявленное усердие, высокие результаты в боевой учебе и на службе, за достойный пример для сослуживцев.

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