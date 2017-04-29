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Новости Кыргызстана

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Омбудсмен К.Оторбаев встретился с кайрылманами в Баткенской области

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423286-ru.html

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29 апреля 2017, 3:21       Комментарии

Во время рабочего визита омбдсмена Кубата Оторбаева в Баткенской области к нему обратились с коллективным обращением кайрылманы, переселившиеся из Узбекистана в село Чонгара. Об этом 28 апреля сообщается пресс-служба Аппарата омбудсмена.
Как утверждают заявители, они в течение 7 лет обращались в представительство правительства в Баткенской области с просьбой оказать содействие в получении гражданства. Однако, на протяжении всего этого времени вопрос о гражданстве так и не был решен.
Также с коллективным заявлением к омбудсмену обратились этнические кыргызы, которые переселились из Таджикистана в город Кызыл-Кия Баткенской области. Как выяснилось, из-за несвоевременного получения свидетельства о присвоении обратившимся статуса кайрылмана, они лишаются права на образование, медицинскую помощь и земельный участок. Причину несвоевременного получения документов обратившиеся видят в том, что они живут в отдаленном месте, и их обращения не доходят до властей.
В свою очередь К.Оторбаев взял под свой личный контроль данные обращения и намерен обсудить эти вопросы во время встречи с местными органами власти.

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